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رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع برامج تدريب رفع كفاءة القيادات

الاسكندريه
الاسكندريه

تابع اليوم السبت الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، فعاليات البرامج التدريبية المنعقدة ببيت شباب الأزهر بسموحة، والتي تستهدف رفع كفاءة القيادات والعاملين بالمعاهد الأزهرية.

 

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وتضم البرامج التدريبية المقامة هذا الأسبوع برنامجًا مخصصًا لشيوخ المعاهد ووكلائها، يهدف إلى تنمية المهارات الإدارية وتطوير الأداء المؤسسي، من خلال تدريبهم على أحدث الأساليب الإدارية والتنظيمية، بما يعزز من جودة العمل داخل المعاهد.

كما شمل التدريب برنامجًا آخر موجهًا لمسؤولي الدمج، وذلك بهدف تأهيلهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن تحقيق بيئة تعليمية دامجة وشاملة.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة بجهود القائمين على التدريب، مؤكدًا أهمية هذه البرامج في بناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة تطورات العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الأداء في المعاهد الأزهرية.

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الإسكندرية الأزهرية الدكتور عبدالعزيز بالمعاهد الأزهرية

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