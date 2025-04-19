رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع برامج تدريب رفع كفاءة القيادات

تابع اليوم السبت الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، فعاليات البرامج التدريبية المنعقدة ببيت شباب الأزهر بسموحة، والتي تستهدف رفع كفاءة القيادات والعاملين بالمعاهد الأزهرية.

وتضم البرامج التدريبية المقامة هذا الأسبوع برنامجًا مخصصًا لشيوخ المعاهد ووكلائها، يهدف إلى تنمية المهارات الإدارية وتطوير الأداء المؤسسي، من خلال تدريبهم على أحدث الأساليب الإدارية والتنظيمية، بما يعزز من جودة العمل داخل المعاهد.

كما شمل التدريب برنامجًا آخر موجهًا لمسؤولي الدمج، وذلك بهدف تأهيلهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن تحقيق بيئة تعليمية دامجة وشاملة.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة بجهود القائمين على التدريب، مؤكدًا أهمية هذه البرامج في بناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة تطورات العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الأداء في المعاهد الأزهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.