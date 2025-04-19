توافد المهنئين لحضور قداس عيد القيامة بكاتدرائية العباسية (فيديو وصور)

توافد المهنئين على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد وسط أجواء من الفرح والوحدة الوطنية.

وبدأت اليوم السبت مراسم الاحتفال بعيد القيامة المجيد في كاتدرائية الأنبا رويس بالعباسية، وسط أجواء روحانية تملؤها البهجة، حيث توافد المهنئون من كبار رجال الدولة، وممثلي المؤسسات والهيئات الرسمية، إلى جانب عدد من سفراء الدول، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وشهدت الكاتدرائية توافدًا كبيرًا من أبناء الكنيسة، الذين حرصوا على المشاركة في القداس الإلهي، الذي من المقرر أن يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم، بمشاركة لفيف من المطارنة والأساقفة والكهنة.

وفي لفتة تعكس عمق التلاحم الوطني، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء أ.ح أحمد علي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، باسم رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

قداس عيد القيامة

ويشارك في قداس العيد عدد من الوزراء والشخصيات العامة، إلى جانب الأقباط الذين وُجهت إليهم الدعوات الشخصية لحضور القداس داخل الكاتدرائية، التي اكتظت بجموع المصلين من مختلف الأعمار.

ومن المقرر أن تُنقل صلوات القداس على الهواء مباشرة عبر شاشة التليفزيون المصري، والفضائيات القبطية، وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بما يتيح للملايين من أبناء الكنيسة في مصر والمهجر المشاركة في هذه المناسبة الكنسية العظيمة.

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