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خارج الحدود

نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت: لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس وإعادة مختطفينا، ولن أقبل بالشروط التي وضعتها حماس لأنها تريد إخضاعنا.


نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس وإعادة مختطفينا

وزعم نتنياهو، أن:حماس رفضت المقترح وطالبت بإنهاء الحرب ولو قبلنا بشروطها فهذا يعني أنه يمكن هزيمة إسرائيل، مدعيا أنها  رفضت مجددا مقترحا بالإفراج عن نصف المختطفين الأحياء والقتلى.

وادعى نتنياهو: إذا استسلمنا لإملاءات حماس الآن سنفقد كل الإنجازات التي حققناها وإذا لم نقض على قدرات حماس العسكرية فإن 7 أكتوبر سوف يعيد نفسه ولهذه الحرب أثمان كبيرة وأتمنى الشفاء للجنود الجرحى.

وأضاف نتنياهو: من يدعو لإنهاء الحرب في الداخل الإسرائيلي فهو يروج لادعاءات حماس ويدعم حربها النفسية وأقمنا مناطق أمنية في سوريا ولبنان لحماية سكان إسرائيل.

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نتنياهو حماس إسرائيل

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