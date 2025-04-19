هل احتفل المصريون القدماء بشم النسيم؟ خبير أثري يوضح

كشف الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، عن الاستعداد لتجهيز معرض عن الإلهة باستت، مؤكدا أن سقارة تحتوي على جبانة حيوانات ليست موجودة في أي مكان، حيث كان يتم تقديس الحيوان.

احترام وتقديس المصري القديم للحيوان

ولفت إلي أنه يتم شرح ما هو وراء القطعة الأثرية، متابعا: "المصري القديم كان يقدس ويحترم الحيوان لأنه يعتقد أن روح المعبود داخلة"، مؤكدا أن الوشق المصري موجود في مصر منذ زمن، وهناك رسوم تُظهر الوشق على الجدران.

وأشار إلى أن المصري القديم لم يحتفل بيوم واحد بـشم النسيم ولكن كان لديه عيد الربيع، متابعا: "نفس المظاهر كانت موجودة، حيث كان يحتفل ببدء الزراعة وزيارة المقابر، كما كانت لديهم عادة تمليح الأسماك من خلال استخدام ملح النطرون الخام".

السمك البلطي أيام مصر القديمة

ولفت إلي أن السمك البلطي والقرموط موجود منذ القدم في مصر، متابعا: "كان السمك يتم تمليحه من خلال الحفظ".

وأضاف، أن البصل الأخضر كان يُعتقد أن شمه يبعث الروح مرة أخرى، متابعا: "كان يتم وضع البصل الأخضر مكان العنين في التحنيط".

استخدام المصري القديم للعطور

وأشار إلى أن المصري القديم كان أكثر شخص يستخدم العطور، إضافة إلى أنه كان يحرص على التنزه والخروج في عيد الربيع، خصوصا في فصل الحصاد.

وأوضح أن فصل الربيع كان العيد بالنسبة له، وبعد دخول المسيحية مصر ارتبط شم النسيم بعيد القيامة المجيد، متابعا: "إحنا متوارثين هذه العادات وما زلنا محتفظين بهذه العادات".

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