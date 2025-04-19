مدير متحف إيمحتب بسقارة يكشف سر رشاقة المصري القديم

المصري القديم، كشف الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، مفاجأة بشأن كلمة السر وراء رشاقة المصري القديم.

مدير متحف إيمحتب: المصري القديم عرف الجبنة القريش وكان رشيقا

وأوضح: أن المصري القديم عرف الجبنة القريش، وكانت من ضمن القرابين التي تُقدم للمتوفى، إضافة إلى الدوم والبطيخ والبصل الأخضر.

سر حرص المصري القديم على تناول البصل الأخضر

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة حرة” الذي يقدمه نوح غالي، بقناة "الشمس"، أن البصل الأخضر كان في معتقدات المصريين القدماء أنه يساعد على البعث، متابعا: "المصري القديم كان يهتم بفكرة بالرشاقة وهو ما ظهر في عمل التماثيل، كما أن الوجبات خفيفة مثل الخبز والبوظة واللحوم البسيطة والعسل الأبيض والحبوب، وهو ما كان يساعد في رشاقته، ونادرا ما نجد تمثال به السمنة أو الكرش".

رشاقة المصري القديم

وأوضح أن المصري القديم اهتم برشاقته لأنه كان يتمنى أن يُبعث بهذا الشكل، متابعا: "كان هناك ملابس شتوية ولكن صوره على المقابر هي صور للقرين في العالم الآخر حيث كان من الضروري أن تظهر الصورة بشكل مثالي".

قاعات وآثار متحف إيمحتب بسقارة

وأشار إلى أن متحف إيمحتب بسقارة يضم 6 قاعات منها قاعة فيها قاعدة الملك زوسر وقاعة العمارة وفيها نماذج من أهم العناصر المعمارية، وأول رسم بياني في التاريخ لمنحى معماري وحياة الكوبري وأول عمود حجري على شكل نبات، متابعا: "هناك مسطرتان كانتا تستخدمان في الزراعة"، لافتا إلى أن الحساب كان مهما جدا للمصريين القدماء، إضافة إلى تماثيل خشبية وأدوات نحت كانت تستخدم قديما وأواني منحوتة.



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