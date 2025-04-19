السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نابولي يفوز على مونزا 1-0 في الدوري الإيطالي

نابولي الإيطالي،
نابولي الإيطالي، فيتو

فاز فريق نابولي علي نظيره مونزا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب يو باور ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل هدف الفوز لفريق نابولي اللاعب سكوت ماكتومناي في الدقيقة 72. 

وكان أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، أعلن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مونزا. 

تشكيل نابولي ضد مونزا 

حراسة المرمى: أليكس ميريت 

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - رافا مارين - أمير رحماني - ماتياس أوليفييرا

خط الوسط: بيلي جيلمور - ستانيسلاف لوبتكا - سكوت ماكتوميناي 

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - روميلو لوكاكو - ليوناردو سبينازولا.

ترتيب نابولي ومونزا في الدوري الإيطالي 

وبهذه النتيجة يحتل نابولي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، بينما يأتي مونزا في المركز العشرين والأخير وفي رصيده 15 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نابولي مونزا الدوري الإيطالي لوكاكو نابولي ومونزا

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين نابولي ومونزا في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، نابولي يضرب إمبولي بثلاثية نظيفة ويواصل مطاردة إنتر ميلان
ads

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الصحة بشأن سلسلة محلات بلبن

وزير الصحة يوجه باستئناف نشاط جميع فروع محلات الأغذية المغلقة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات

وكيل إسكان النواب يكشف مكان صفقة قطر المرتقبة

الإتربي يكشف موقفه من رئاسة الزمالك ويوجه رسالة للنادي الأهلي

استشهاد عقيد بالمرور وإصابة اثنين في حادث أعلى الطريق الدائري

وزارة الزراعة تكشف موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الصحة: أبلغنا إدارة محلات بلبن منذ أسبوعين بالاشتراطات في منافذ البيع ولم تستجيب

طرح تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء علي الأقارب ذوي الرحم ومتي يستجاب

سعد الهلالي: لا يوجد نهي قرآني أو نبوي عن مساواة الرجل والمرأة في الميراث (فيديو)

سبب تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر في التشهد .. اعرف رد العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية