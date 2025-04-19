السبت 19 أبريل 2025
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محافظات

زيارة وزير الشباب الأبرز، شمال سيناء تعلن برنامج الاحتفالات بـ عيد تحرير سيناء

شمال سيناء
شمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء عن برنامج احتفالات محافظة شمال سيناء بالعيد القومي الثالث والأربعين لتحرير سيناء.


زيارة وزير الشباب والرياضة أبرزها.. شمال سيناء تعلن برنامج احتفالات الذكرى الثالث والأربعين لتحرير سيناء 

 

وأعلنت المحافظة في بيان لها أن بداية الاحتفالات ستكون بداية من يوم الأربعاء المقبل ومراسم وضع إكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول مع احتفالات شعبية، يعقبه مؤتمر صحفي للواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.


 

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وأضافت المحافظة إن احتفالات المحافظة بذكرى تحرير سيناء سوف تتضمن زيارة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واحتفالات شعبية ونقل شعائر صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة من مسجد النصر بالعريش، يعقبه مساء حفل فني علي مسرح قاعة المجد بالديوان العام للمحافظة

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