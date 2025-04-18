محافظ جنوب سيناء يستعرض مع سفير كازاخستان المشروعات السياحية بسانت كاترين

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، السفير عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان لدى مصر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير كازاخستان لتعزيز العلاقات وبحث سبل التعاون

وخلال اللقاء رحب مبارك بالسفير، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وكازاخستان، وحرص المحافظة على توطيد هذه العلاقات، خاصة في مجالات السياحة والثقافة والاستثمار.

كما ناقش الجانبان فرص جذب السياحة الكازاخية إلى مدينة شرم الشيخ، والاستفادة من الإمكانيات السياحية الهائلة التي تتمتع بها المحافظة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض محافظ جنوب سيناء مع السفير الكازاخي مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، والذي يتضمن 14 مشروعًا تنمويًا وسياحيًا يهدف إلى تطوير المنطقة ورفع كفاءتها بما يتناسب مع قيمتها الدينية والتاريخية والبيئية.

كما قدّم المحافظ نبذة عن دير سانت كاترين، أحد أقدم الأديرة في العالم، وما يمثله من قيمة روحية وتاريخية فريدة.

من جانبه، أعرب السفير الكازاخي عن سعادته بزيارة شرم الشيخ، مشيدًا بما لمسه من تطور في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع محافظة جنوب سيناء، خاصة في ضوء العلاقات القوية التي تجمع بين القيادة السياسية في البلدين. كما أعرب عن رغبة بلاده في إقامة قنصلية بمدينة شرم الشيخ لتقديم الرعاية والدعم للسائحين الكازاخستانيين. كما تم خلال اللقاء اقتراح توامة مع احد المدن الكازاخية ومدينة شرم الشيخ.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي يضم ممثلين من محافظة جنوب سيناء والسفارة الكازاخية، بالإضافة إلى متخصصين من جمعية المستثمرين وغرفة شركات السياحة، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك وعرض النتائج، بما يسهم في تعميق العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.

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