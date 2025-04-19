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عقارات

وكيل إسكان النواب يكشف مكان صفقة قطر المرتقبة

الساحل الشمالي، فيتو
الساحل الشمالي، فيتو

كشف النائب طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صفقة قطر المنتظرة ستكون مشابهة لمشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.

 

صفقة قطر المنتظرة بعد رأس الحكمة

وأكد أن  صفقة قطر المنتظرة في الساحل الشمالي في مشروع مشابه لـ رأس الحكمة إضافة إلى صفقة أخرى قد تكون في العاصمة الإدارية أو على ساحل البحر الأحمر.
 

تدبير احتياجات الدولار

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد بقناة “المحور إلى  أن محافظ البنك المركزي أكد خلال لقائه وفدًا سعوديًا، تدبير جميع احتياجات الدولار.

 

حل أزمة الدولار وتصريح محافظ البنك المركزي

وأكد: أن أزمة الدولار لم تعد بنفس القوة حيث تم تجاوزها من خلال القطاع العقاري، وإستفادة الإمارات بصفقة رأس الحكمة تفتح شهية دول أخرى للاستفادة، كما أن صفقة قطر قريبة التنفيذ إضافة إلى صفقات أخرى للسعودية والكويت".

 

انفراجة أزمة الدولار

ولفت إلى أنه صفقة رأس الحكمة كانت مفتاح الحل للدولة المصرية في الأزمة المعقدة والتي عنوانها الدولار، وبالتالي فإن القطاع العقاري هو من ساهم في الانفراجة وحل المشكلة.

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