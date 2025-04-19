وكيل إسكان النواب يكشف مكان صفقة قطر المرتقبة

كشف النائب طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صفقة قطر المنتظرة ستكون مشابهة لمشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.

صفقة قطر المنتظرة بعد رأس الحكمة

وأكد أن صفقة قطر المنتظرة في الساحل الشمالي في مشروع مشابه لـ رأس الحكمة إضافة إلى صفقة أخرى قد تكون في العاصمة الإدارية أو على ساحل البحر الأحمر.



تدبير احتياجات الدولار

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد بقناة “المحور إلى أن محافظ البنك المركزي أكد خلال لقائه وفدًا سعوديًا، تدبير جميع احتياجات الدولار.

حل أزمة الدولار وتصريح محافظ البنك المركزي

وأكد: أن أزمة الدولار لم تعد بنفس القوة حيث تم تجاوزها من خلال القطاع العقاري، وإستفادة الإمارات بصفقة رأس الحكمة تفتح شهية دول أخرى للاستفادة، كما أن صفقة قطر قريبة التنفيذ إضافة إلى صفقات أخرى للسعودية والكويت".

انفراجة أزمة الدولار

ولفت إلى أنه صفقة رأس الحكمة كانت مفتاح الحل للدولة المصرية في الأزمة المعقدة والتي عنوانها الدولار، وبالتالي فإن القطاع العقاري هو من ساهم في الانفراجة وحل المشكلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.