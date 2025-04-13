وزير المالية: الدين الخارجي انخفض بعد صفقة رأس الحكمة

قال أحمد كوجك، وزير المالية، إنه على الرغم من إعداد موازنة عام 2023 /2024، قبل حركة تحريك سعر الصرف وزيادة الفائدة وغيرها من الإجراءات والتحركات العالمية، إلا أننا حققنا فائض أولى بتلك الموازنة مثلما تم استهدافه فى الموازنة التى تم إعدادها رغم تلك التحديات.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة عام 2023 /2024.

وأضاف وزير المالية، هذا الفائض الأولي الذي تحقق جاء بدون حساب إيراد صفقة رأس الحكمة، التى تمت فى ذلك العام المالى.

وتابع وزير المالية، علاقتنا بقطاع البترول تدهورت فى ذلك العام بنحو 250 مليار جنيه عما كان موجود فى الموازنة، بسبب التحديات التى حدثت فى ذلك العام، حيث سددنا أكثر مما حددنا فى مشروع الموازنة بسبب تغير سعر الصرف.

وأضاف الوزير: كما اضطرينا لزيادة الأجور وكذلك بعض الأمور فى الباب الرابع مثل شراء القمح، حيث بلغ حجم تأثرنا بشكل مباشر لتلك التحديات نحو 125 مليار جنيه

صفقة رأس الحكمة

وتابع: النقطة الفاصلة فى تلك الموازنة هى صفقة رأس الحكمة واستخدامها الأمثل فى سداد العجز فى الموازنة وخفض الدين، ونجحنا فى تخفيض المديونية.

وأضاف: أيضا من الإيجابيات خفض الدين الخارجى بنحو 3 مليارات دولار بسبب الإيراد الاستثنائى فى صفقة رأس الحكمة.

الحصيلة الضريبية زادت بنحو 106 فى المائة

وتابع، أيضا الحصيلة الضريبية زادت بنحو 106 فى المائة من المستهدف دون فرض أعباء ضريبية جديدة، رغم تغير سعر الصرف

تسهيلات فى مجال الضرائب

وأضاف: قمنا بتعديلات لتسهيل مجال الضرائب، متابعا، ما تم اثارته بخصوص التسهيلات الضريبية ستكون نتائجها هائلة.

وكشف وزير المالية عن تعديلات مرتقبة في منظومة الضرائب الجمركية والعقارية بما يحقق التسهيلات في هذا السياق.

وزير الشئون النيابية

ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، إن البرلمانات خلقت لأغراض محددة أهمها الرقابة على الإنفاق العام، ومجلس النواب يقوم بالدور على أحسن وجه فيناقش الحساب الختامي بقواعد منصوص عليها في لائحته، مشيرا إلى أن التعاون في الموازنة والحساب الختامي يعكس الأداء الديمقراطي.

وأضاف: "الحساب الختامي هو أداة حيوية تعكس الأداء المالي وتمكن المجلس من مباشرة دوره في الرقابة المالية".

و تابع "فوزي": “رئيس الوزراء اصدر كتابا دوريا عموميا مشددا على ضرورة الالتزام والتنفيذ لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة التى سيقرها البرلمان.. وتعاون الحكومة معه ومع البرلمان أمر ضروري حريصين عليه”.

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