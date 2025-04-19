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رياضة

أستون فيلا يضرب نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل وأستون فيلا
نيوكاسل وأستون فيلا

فاز فريق أستون فيلا على نظيره نيوكاسل بنتيجة 4-1، في  المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أستون فيلا التسجيل عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة الاولى، فيما تعادل نيوكاسل عن طريق فابيان شار في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول 1-1.

وفي الشوط الثاني سجل أستون فيلا ثلاثة أهداف عن طريق إيان ماتسن في الدقيقة 63، ودان بورن بالخطأ في مرماه بالدقيقة 72، وأمادو أونانا في الدقيقة 74 من تصويبة رائعة.

تشكيل نيوكاسل ضد أستون فيلا 

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تشكيل أستون فيلا ضد نيوكاسل 

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فيما يحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي، غدا الأحد على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه آرسنال، مع تبقي 6 مراحل فقط على نهاية الموسم.

 

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

 موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 هو يوم الأحد 20 أبريل 2025 على كينج باور.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في تمام الخامسة والنصف مساءً  بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً  بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

 تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة ليفربول وليستر سيتي قناة beIN Sports HD 1.

ويحتاج ليفربول إلى حصد النقاط الثلاث، خلال لقائه مع مضيفه ليستر سيتي،  وفي نفس الوقت، خسارة أرسنال أمام مضيفه إبسويتش تاون، صاحب المركز 18 في ذات اليوم، للفوز بالبطولة رسميا.

وحال عدم حدوث هذا السيناريو، ربما يتم حسم اللقب يوم الأربعاء المقبل، عندما يلتقي آرسنال مع ضيفه كريستال بالاس في المرحلة 34، أو يوم الأحد التالي حينما يواجه ليفربول، ضيفه توتنهام.

في المقابل، لا بديل أمام ليستر سوى الفوز على ليفربول، إذا أراد التمسك بآماله الضئيلة في البقاء، في انتظار تعثر بقية منافسيه في اللقاءات المقبلة، حيث يتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

وفي حال تعادل ليستر سيتي على الأقل، فإنه سيتأكد هبوطه رسميا، دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.

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نيوكاسل أستون فيلا نيوكاسل ضد أستون فيلا الدوري الانجليزي

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