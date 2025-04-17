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رياضة

فان دايك يجدد عقده مع ليفربول رسميًّا، وهذا أول تعليق من اللاعب

فان دايك
فان دايك

أعلن نادي ليفربول، عن توقيع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، على عقد جديد يمتد لعامين، ليضع بذلك حدًّا لأشهر من التكهنات حول مستقبله داخل "الريدز".


بهذا التجديد، ينضم فان دايك إلى النجم المصري محمد صلاح في الالتزام بالبقاء داخل أسوار "أنفيلد" لعامين إضافيين، في دفعة كبيرة للمدرب الجديد آرني سلوت، الذي سيحتفظ بأحد أفضل المدافعين في العالم في تشكيلته.

أول تعليق من فان دايك بعد التجديد لليفربول

وقال فان دايك بعد توقيع العقد في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "أنا سعيد جدًا، وفخور للغاية. تمرّ في رأسي الآن مشاعر كثيرة وأنا أتكلم عن الأمر. أشعر بالفخر والسعادة. الرحلة التي خضتها حتى الآن في مسيرتي مذهلة، وأن أتمكن من تمديدها لعامين إضافيين هنا أمر رائع. أنا سعيد للغاية".

وأضاف: "لطالما كانت رغبتي هي البقاء في ليفربول. لم يكن هناك شك في ذهني أن هذا هو المكان المناسب لي ولعائلتي. أنا جزء من النادي. أحدهم وصفني مؤخرًا بالابن المتبنى لمدينة ليفربول – وأنا فخور جدًا بذلك، فهو شعور رائع".

وظهرت بوادر الاتفاق على التجديد في وقت سابق من هذا الشهر، حين كشف فان دايك عن وجود "تقدم" في المحادثات، عقب الخسارة أمام فولهام قبل أسبوعين، وكانت تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها بإيجابية عن المفاوضات.

وسيبلغ فان دايك عامه الـ34 صيف 2025، إلا أنه لا يُظهر أي علامات تراجع في الأداء، إذ حافظ ليفربول على نظافة شباكه في 20 مباراة شارك بها هذا الموسم.

يُذكر أن ليفربول تعاقد مع فان دايك في يناير 2018 قادمًا من ساوثهامبتون، في صفقة قياسية بلغت 75 مليون جنيه إسترليني، وهي الأعلى لمدافع آنذاك.

ومنذ انضمامه، فاز فان دايك بلقب الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، وقريبًا، قد يُضيف لقبًا جديدًا في البريميرليج إلى خزينته.

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