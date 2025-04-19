السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس حى شرق بالإسكندرية تتابع فعاليات اليوم الاول من سوق اليوم الواحد

رئيس حى شرق بالإسكندرية
رئيس حى شرق بالإسكندرية تتابع فعاليات اليوم الواحد

 تفقدت  المهندسة  نهى خليفة رئيس حي شرق الإسكندرية فعاليات اليوم الأول لسوق اليوم الواحد  .

استهداف قوة إسرائيلية بعبوة ناسفة قرب طولكرم

مصرع سائق توك توك وإصابة سيدة فى حادث تصادم بالبدرشين

يأتى ذلك في ظل توجيهات الدكتور رئيس الوزراء بالتوسع فى نموذج سوق اليوم الواحد وجعله على يومين، وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ووفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة إقامة هذه الأسواق بنطاق الأحياء.
 

وفى هذا السياق تابعت رئيسة الحي، حركة البيع والشراء ومدى رضا المواطنين، وكذلك جودة المنتجات المعروضة ومدى التخفيض فى الأسعار لتحقيق الهدف المرجو  .
 

هذا وقد لاقى السوق إقبالا جماهيريا منقطع النظير، وشارك فى االسوق المكون من ٢٠ باكية و٢ باكية خدمات  ١٨ عارض شركة المياه والصرف الصحى وإدارة شرق الطبية بمبادرة ١٠٠مليون صحة، فضلا عن تخصيص باكية لتلقى شكاوى ومقترحات المواطنين وتواجد سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندسة نهى خليفة شرق الاسكندرية لسوق اليوم الواحد الفريق أحمد خالد حسن

مواد متعلقة

استهداف قوة إسرائيلية بعبوة ناسفة قرب طولكرم

مصرع سائق توك توك وإصابة سيدة فى حادث تصادم بالبدرشين

مها الصغير تحكي عن علاقة الراحل سليمان عيد بزوجها أحمد السقا
ads

الأكثر قراءة

استشهاد عقيد بالمرور وإصابة اثنين في حادث أعلى الطريق الدائري

بعد صفقة رأس الحكمة، الحكومة: نستعد لإبرام صفقات مع الكويت وقطر

وزارة الزراعة تكشف موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

"محدش يقول مبروك"، تعليق مثير من عضو مجلس الأهلي بعد التعادل مع صن داونز

الفار يلغي هدفا لـ الأحمر، تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز بعد مرور 75 دقيقة

إعلام حوثي: الجيش الأمريكي يستهدف مدينة الحديدة بسلسلة من الغارات

بعد إعلانه خطة تهجير الأطباء للخارج، رسالة صادمة من أستاذ هارفارد لرئيس الوزراء

محمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سليمان عيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تزامنا مع عودة العمل به، ما تريد معرفته عن التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر في التشهد .. اعرف رد العلماء

هل عمل كل إنسان متوقف على طبيعته؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية