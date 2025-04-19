رئيس حى شرق بالإسكندرية تتابع فعاليات اليوم الاول من سوق اليوم الواحد

تفقدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي شرق الإسكندرية فعاليات اليوم الأول لسوق اليوم الواحد .

يأتى ذلك في ظل توجيهات الدكتور رئيس الوزراء بالتوسع فى نموذج سوق اليوم الواحد وجعله على يومين، وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ووفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة إقامة هذه الأسواق بنطاق الأحياء.



وفى هذا السياق تابعت رئيسة الحي، حركة البيع والشراء ومدى رضا المواطنين، وكذلك جودة المنتجات المعروضة ومدى التخفيض فى الأسعار لتحقيق الهدف المرجو .



هذا وقد لاقى السوق إقبالا جماهيريا منقطع النظير، وشارك فى االسوق المكون من ٢٠ باكية و٢ باكية خدمات ١٨ عارض شركة المياه والصرف الصحى وإدارة شرق الطبية بمبادرة ١٠٠مليون صحة، فضلا عن تخصيص باكية لتلقى شكاوى ومقترحات المواطنين وتواجد سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة.



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