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حوادث

مصرع سائق توك توك وإصابة سيدة فى حادث تصادم بالبدرشين

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

حادث البدرشين، لقي شخص مصرعه وأصيبت سيدة في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك على الطريق بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


حادث البدرشين اليوم

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري لرفع حطام الحادث.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك ما أسفر عن مصرع سائق التوك توك وإصابة سيدة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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