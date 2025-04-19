مصرع سائق توك توك وإصابة سيدة فى حادث تصادم بالبدرشين

حادث البدرشين، لقي شخص مصرعه وأصيبت سيدة في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك على الطريق بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



حادث البدرشين اليوم

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري لرفع حطام الحادث.



وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك ما أسفر عن مصرع سائق التوك توك وإصابة سيدة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.