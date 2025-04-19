استهداف قوة إسرائيلية بعبوة ناسفة قرب طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن مقاومين استهدفوا قوة إسرائيلية بعبوة محلية الصنع أثناء اقتحامها بلدة قفين قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية.

تفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن إصابة 5 جنود إسرائيليين على الأقل جراء استهداف مركبة مدرعة شرقي غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت قبل وقت سابق من اليوم السبت بوجود أنباء عن حدث أمني خطير وقع في قطاع غزة، ووجود مروحيات تنقل المصابين.

وفي سياق آخر كانت مصادر طبية في غزة، أفادت بارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم لـ 39 فلسطينيا.

الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة

وقالت المفوضية الأممية للشئون الإنسانية، اليوم السبت، إن غزة تختنق وما يحدث فيها حرمان متعمد ومقصود.

وأضافت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية: "الناس في غزة حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.. أكثر من 50 يوما لا شيء دخل القطاع من غذاء أو وقود أو إمدادات صحية أو تجارية".

وتابعت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية: المستشفيات والمراكز الصحية تعاني نقصا حادا في الإمدادات.

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