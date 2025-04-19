الحزب الناصرى: ما تداولته المواقع العبرية بشأن هدم الأقصى كشف أبعاد المخطط الصهيوني

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، أن ما بثته العديد من الحسابات العبرية بتقنية الذكاء الاصطناعي بشأن هدم الأقصى، يكشف مخططهم للمسجد الأقصى ، ومحاولاتهم المستمرة، بل والمستميتة لهدم بيت المقدس هو محاولة لاستفزاز مشاعر المسلمين، خاصة أن المخطط الإسرائيلى يسير في هذا الاتجاه بداية من محاولة تهجير سكان مدينة القدس ومرورا باقتحامات المسجد الأقصى المتكررة وإقامة صلوات تلمودية لفرض الأمرالواقع.



المخطط الإسرائيلى لهدم الأقصى

وأكد في تصريح لفيتو أن هذا المقطع "تحريضي جديد تقوده الجمعيات الاستعمارية وغطرسة المتطرفين من الاحتلال الإسرائيلي، وبثته مواقع ومنصات عبرية متطرفة، والفيديو مُنتَج بتقنية الذكاء الاصطناعي، يُظهر تفجير المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم، وتم بثه تحت عنوان: “العام القادم في القدس”.

محاولات الترويج لهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم

وتابع بأن محاولات الترويج لهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم ليست المرة الأولى فقبل 57 سنة من الآن وتحديدا عام 1969، تم إحراق أجزاء من المسجد الأقصى في ظل الاحتلال فانتفض العالم الإسلامي وكان ذلك الحدث من أهم محفّزات نشأة الصحوة الإسلامية التي عمّت أرجاء العالم واستمرت حية متصاعدة قرابة الثلاثين عامًا.. ثم تمّ تدنيس المسجد الأقصى باقتحام "شارون" له، قبل 25 عامًا وتحديدًا عام 2000 ميلادي، وحينذاك انتفض العالم الإسلامي وخصوصًا داخل فلسطين حيث اشتعلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي استمرّت لسنوات وقدّم فيها أهلنا في فلسطين آلاف الشهداء.

الظروف الحالية تتطلب بالتوحد العربى

وواصل حديثة قائلا الظروف الحالية تتطلب بالتوحد العربى لمواجهة هذا الخطر الذى يهدد المسجد الاقصى فى ظل تواطؤ دولى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وما تقدمه من دعم وتأييد لإسرائيل لتحقيق أهدافها ومخططها فى هدم الأقصى.

ويذكر أن تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، بثته العديد من الحسابات العبرية بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويكشف مخططهم للمسجد الأقصى خلال العام القادم، ومحاولاتهم المستمرة، بل والمستميتة لهدم بيت المقدس.



مقطع مثير للاستفزاز يكشف مخطط اليهود بالمسجد الأقصى

ويظهر مقطع الفيديو الـ"المثير للاستفزاز" والصادم، والذي تم إنتاجه بتقنية "الذكاء الاصطناعي"، قيام الجماعات الإسرائيلية المتطرفة بتفجير المسجد الأقصى، ومحاولة إقامة الهيكل المزعوم، وكُتب على المقطع المستفز "العام القادم في القدس".

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