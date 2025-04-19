أمريكا تبث أول حديث لـ رفيق منصور قنصلها ذوي الأصول المصرية بالسعودية (فيديو)

بثت القنصلية الأمريكية في جدة أول مقطع فيديو للقنصل العام الأمريكي المصري رفيق منصور، كأول مصري يتم تعيينه قنصلا عاما لأمريكا في المملكة العربية السعودية، حيث كشف رفيق منصور عن أصوله المصرية، وحكي عن هجرته لأمريكا منذ أن كان عمره 15 عامًا.

أول سفير مصري لأمريكا في جدة



وقال القنصل العام الأمريكي في جدة، عبر مقطع فيديو له على موقع القنصلية الأمريكية بمنصة "أكس": "أنا رفيق منصور، القنصل العام الأمريكي العام هنا في جدة، يهمني أن أستمع واتعلم، وأبني علاقات دائمة في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية"

القنصل الأمريكي المصرية رفيق منصور، فيتو



وتابع القنصل الأمريكي المصري في جدة رفيق منصور: "أنا مولود في مصر، وهاجرت لأمريكا وأنا عمري 15 عامًا، تجربتي ألهمتني أكون دبلوماسي وأبني جسور بين الثقافات".



وأكد القنصل الأمريكي رفيق منصور "أعتبر كوني دبلوماسيا أمريكيا، جزءا كبيرا من حلمي الأمريكي، وخدمة بلدي في السعودية شرف كبير لي، في السعودية شرف كبير ليّ".



وأوضح القنصل الأمريكي المصري رفيق منصور أن بصفته "القنصل العام، دوره هو توصيل الناس والأفكار والفرص ما بين الولايات المتحدة والمنطقة الغربية في السعودية"، قائلًا: "أنا متحمس جدًا للتعرف على جدة، والمنطقة الغربية"

رحبوا معانا بالقنصل العام الجديد رفيق منصور! شاركونا في التعليقات أماكن رهيبة يزورها في جدة والمنطقة الغربية، وأي فريق ⚽️ يشجع! pic.twitter.com/x50HG9AfZx — U.S. Consulate General Jeddah (@usconsulatejed) April 18, 2025

وطلب رفيق منصور من السعوديين في جدة أن يقدموا له النصائح بشأن الأماكن التي يمكن زيارتها، أو الأكلات المطلوب تجربتها، وفريق كرة القدم الذي يمكنه أن يشجعه"

رفيق منصور يتولي مهام القنصل الأمريكي في السعودية



وكانت القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في جدة أعلنت في بداية أبريل الجاري عن وصول رفيق منصور لتولي مهمات القنصل العام الجديد، وقدم منصور أوراق اعتماده لمدير عام فرع وزارة الخارجية الأمريكية بمنطقة مكة المكرمة فريد بن سعد الشهري. وتم اعتماد منصور ممثلًا للولايات المتحدة لدى منظمة التعاون الإسلامي.

القنصل الأمريكي في جدة رفيق منصور، فيتو



وأكدت القنصلية الأمريكي في السعودية أن رفيق منصور يتطلع إلى تعزيز الشراكة القوية والمستمرة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والمساهمة في تطور المنطقة ونموها.

الجدير بالذكر أن رفيق منصور هو عضو في الخارجية الأمريكية برتبة وزير مستشار، وشملت مسيرته المهنية، الممتدة على مدى 26 عامًا، مهمات دبلوماسية في العديد من الدول حول العالم، ومنها (سنغافورة وأرمينيا وروسيا وفرنسا وإيطاليا والعراق، وليبيا، والجزائر، وهايتي).

وحصل رفيق منصور على ثلاث جوائز رفيعة المستوى للأداء المتميز، إضافة إلى العديد من جوائز الاستحقاق من وزارة الخارجية الأمريكية. يتحدث منصور العربية والفرنسية والإيطالية والروسية والكريولية.

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