الخارجية الأمريكية: لا سلاح نووي لإيران ودعوات لفتح ممرات إنسانية في السودان

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية تمسك واشنطن بموقفها الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا أو برنامجًا لتخصيب اليورانيوم، مشددة على أن أي اتفاق مع طهران لن يُبرم إلا برعاية الرئيس دونالد ترمب، كما صرح المسؤول الأمريكي ويتكوف.

وفي الشأن الإنساني، أعربت الخارجية عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استهداف قوات الدعم السريع للمدنيين وعمال الإغاثة في منطقتي زمزم وأبو شوك بالسودان، داعية إلى فتح ممرات إنسانية لتسهيل إيصال المساعدات للمناطق المتضررة.

وفي سياق آخر، شددت الوزارة على التزامها التام بمحاربة معاداة السامية، مؤكدة عزمها الدفاع عن أمن وسلامة اليهود في مختلف أنحاء العالم.

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