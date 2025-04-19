الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي وإيفرتون يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

يتعادل فريق مانشستر سيتي مع خصمه إيفرتون سلبيا بدون أهداف، في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

تذاع مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.



كانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وإيفرتون هذا الموسم انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الخامس برصيد 55 نقطة، حيث يقاتل بكل قوة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

في حين أن إيفرتون لديه 38 نقطة ويحتل حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

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