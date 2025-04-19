وزير الشئون النيابية من احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة: مصر دولة المواطنة

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في احتفالية الطائفة الإنجيلية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، التي أُقيمت في الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

الكنيسة الإنجيلية تعمل على تعزيز قيم المحبة والتعايش المشترك

حرص المستشار محمود فوزي، على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مشيدًا بالدور البارز الذي تضطلع به الكنيسة الإنجيلية في تعزيز قيم المحبة والتعايش المشترك.

احتفالية عيد القيامة المجيد

وأكد الوزير تطلعه لأن تكون هذه المناسبة المجيدة فرصة لمزيد من التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لوطننا العزيز، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

رسالة مصر يعبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي السلام

وأوضح الوزير فوزي، أن رسالة مصر التي يعبر عنها دائمًا رئيسها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبأصرار هي السلام.. فمصر دولة داعية دائمًا للسلام.

متانة النسيج المجتمعي ترجع إلى قوة مؤسساتها واصطفافها

وأشار الوزير، إلى أن متانة النسيج المجتمعي ترجع إلى قوة مؤسساتها واصطفافها وأصالة معدن أبنائها وأيضًا إلى احترام الدولة لمبادئ المواطنة قولًا وفعلًا واحترامها الصادق للدستور الذي يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين.

ووجّه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، كلمة روحية حمّلت في طياتها معاني الرجاء والتجديد، في وقت يعاني فيه الشرق الأوسط من أزمات ممتدة وصراعات دامية. جاءت كلمته تحت عنوان "القيامة في واقع شرق أوسطيّ"، داعيًا إلى استحضار معنى القيامة كتجربة روحية ووجودية تتجاوز حدود الطقس الديني إلى فعل تغيير يومي في مواجهة الألم والانقسام والخوف.

وفي مستهل كلمته، قال القس زكي: "المسيح قام.. حقًا قام"، ثم تساءل: "لكن كيف نحتفل بالقيامة وسط التحديات؟ وما هو الواقع الذي يتحدانا اليوم؟"، مشيرًا إلى أن القيامة تأتي هذا العام بينما تشهد المنطقة أزمات إنسانية غير مسبوقة، من بينها الكارثة المستمرة في غزة، والدمار في سوريا، والانهيار الاقتصادي في لبنان، وتداعيات العنف في العراق، فضلًا عن واقع ملايين اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات.

وأضاف: "هذه ليست مجرد أرقام، بل حكايات ناس نعرفهم.. جيراننا وأقاربنا"، مؤكدًا في الوقت نفسه على الامتنان لنعمة السلام والاستقرار التي تنعم بها مصر، رغم التحديات المحيطة.

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