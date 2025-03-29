القس أندريه زكي يهنئ رئيس مجمع نهضة القداسة الجديد

قدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، التهاني للقس باسم راجي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجمع نهضة القداسة، متمنيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة المجمع خلال المرحلة المقبلة، وأن يمنحه الله الحكمة والقوة لمواصلة رسالته في خدمة الكنيسة والمجتمع.

كما هنأ الدكتور القس أندريه زكي القس جاد إبراهيم بمناسبة اختياره نائبًا لرئيس كنيسة نهضة القداسة، راجيًا له النجاح والتوفيق في أداء مهامه، وأن تكون خدمته إضافة مثمرة لمسيرة الكنيسة.

ويعرب الدكتور القس أندريه زكي عن بالغ التقدير للأسقف عادل هارون، مثمنًا جهوده المخلصة وعطائه المتميز خلال فترة رئاسته لمجمع نهضة القداسة، ومشيدًا بإخلاصه وتفانيه في خدمة الكنيسة.

ويؤكد الدكتور القس أندريه زكي على الدور الروحي والمجتمعي المهم الذي تقوم به كنيسة نهضة القداسة، متمنيًا للقيادة الجديدة التوفيق في أداء رسالتها، وأن تستمر الكنيسة في تقديم رسالتها الروحية والإنسانية بفاعلية وتأثير.

رئيس الإنجيلية: العيش المشترك في مصر تراكم حضاري راسخ.. ووحدتنا سر قوتنا

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن العيش المشترك في مصر ليس مجرد شعار، بل هو تراكم حضاري رسخته تحديات ومواقف جمعت المصريين عبر التاريخ، مشددًا على أن قوة الوطن تكمن في وحدته.

الوحدة الوطنية

وشارك رئيس الطائفة الإنجيلية في حفل الإفطار السنوي الذي أقامته الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات الدينية والفكرية.

وأشار الدكتور القس أندريه زكي إلى أن هذا اللقاء يعكس روح المحبة والتآخي التي تميز المجتمع المصري، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية هي سر صمود مصر أمام التحديات.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر أن الروابط القوية بين أبناء الوطن تعكس وحدة المصريين، مشيدًا بالقيمة التاريخية لمحافظة القاهرة، التي لا تمثل فقط قلب مصر، بل تحظى بمكانة عالمية. وأضاف أن العاصمة تشهد تحولًا كبيرًا في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يجري تنفيذ مشروعات تطويرية تعكس رؤية حديثة للقاهرة.

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