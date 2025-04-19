السبت 19 أبريل 2025
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سياسة

القس أندريه زكي يبدأ احتفالات الإنجيلية بعيد القيامة

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

بدأت احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة، بمجموعة من الترانيم، التي يقودها فريق الحياة الأفضل، والذي قدم باقة من الترانيم تحكى عن موت المسيح وقيامته.

وتحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، حتى الثالثة عصرًا، بمناسبة عيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة، حيث  يترأس الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة.

ودخل رئيس الإنجيلية وقيادات الطائفة، الى داخل الكنيسة بمصر الجديدة، في موكب احتفالي، ليعلن بداية الاحتفالات.

ويحضر الاحتفالات عدد من الشخصيات العامة، والإعلاميين وبعض النواب والشيوخ.

احتفال الإنجيلية

ويشارك في احتفالات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد، قيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الانجيلية بعيد القيامة المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي الكنيسة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

ومن جانبه قال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال: "من المقرر أن يتم استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال".

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