بعد إعلانه خطة تهجير الأطباء للخارج، رسالة صادمة من أستاذ هارفارد لرئيس الوزراء

وجه الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، رسالة صادمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد حديثه عن إعداد خطة لتهجير الأطباء المصريين للخارج، وعدم وجود مشكلة بشأن هجرة الأطباء، وأن كليات الطب الجديدة ستخرج 29 ألف طبيب سنويًا.

رسالة غريبة للأطباء والشعب من رئيس الوزراء

ووصف الدكتور أسامة حمدي رسالة رئيس الوزراء بشأن هجرة الأطباء المصريين للخارج بأنها "غريبة"، بعد حضه على هجرة 7 أو 8 آلاف طبيب مصري للخارج سنويًا، لأن تحويلهم للعملة الصعبة يصب في مصلحة البلاد، وأن هناك خطة لتشجيع الأطباء للهجرة للخارج.

أزمة هجرة الأطباء المصريين للخارج، فيتو

أكد أستاذ جامعة هارفارد الدكتور أسامة حمدي أن حديث رئيس الوزراء عن تهجير الأطباء المصريين للخارج أصابه بالحزن والإحباط، مؤكدًا وجود مشكلة في فهم أبعاد الأزمة وخطورتها، خاصة أن مصر حاليًا من أقل الدول العربية في نسبة عدد الأطباء والممرضين بالنسبة لعدد السكان.

وقال الدكتور أسامة حمدي في رسالته المؤلمة لرئيس الوزراء بشأن أزمة هجرة الأطباء المصريين للخارج: "رسالة غريبة للأطباء والشعب. استمعت مندهشًا إلى تعليق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مشكلة هجرة الأطباء؛ فهو لا يعتقد وجود مشكلة، وأن كليات الطب الجديدة ستخرج بعد عدة سنوات 29 ألف طبيب سنويًّا، ويقول: ما الضرر من هجرة 7-8 آلاف منهم سنويًّا، وإن تحويلهم للعملة الصعبة يصب في مصلحة الدولة، وأن هجرتهم جزء من خطة الدولة لتشجيع الهجرة للخارج بحثًا عن فرص عمل، وإن الهجرة جزء من القوى الناعمة المصرية؟!"

مصر أقل دولة في عدد الأطباء بالنسبة للشعب

وعلق الدكتور أسامة حمدي على حديث رئيس الوزراء، قائلًا: "لا أخفي عليكم أن هذا الحديث أصابني بالحزن والإحباط الشديدين، وأوضح لي أننا في مشكلة كبيرة في قدرتنا على فهم أبعاد المشكلة وخطورتها... كنت أتوقع أن يتحدث سيادته عن الأسباب الثلاثة والمعروفة لزيادة معدل هجرة الأطباء (ضعف الأجور، ونقص التدريب، وبيئة العمل غير المناسبة)، وأن يذكر لنا كيف ستحلها حكومته في خطة قصيرة أو طويلة المدى من أجل أن نحافظ على ما بقي لنا من أطباء، ليقدموا خدمة صحية جيدة لشعبنا الصابر، أو أن يدعو سيادته حكماء المهنة للتشاور والتفكير من خارج الصندوق لحل المشكلة، فالحلول كثيرة وممكنة."

خطة رئيس الوزراء لتهجير الأطباء المصريين للخارج، فيتو



وكشف أستاذ جامعة هارفارد عن سر أزمة هجرة الأطباء المصريين للخارج، فقال: "ما فات سيادته: أن مصر حاليًا من أقل الدول العربية في نسبة عدد الأطباء والممرضين لعدد السكان كما أوضحت مجلة الإيكونوميست منذ عدة سنوات، وقبل أن تتفاقم المشكلة، فلدينا حاليًا من الأطباء أقل من ثلث المعدلات المقترحة من منظمة الصحة العالمية لتقديم الرعاية الطبية الأساسية الجيدة، والتي هى 3 أطباء لكل 1,000 نسمة (المانيا 4.5, بريطانيا 3.2, الولايات المتحدة 2.6, السعودية 2.7, في حين أن مصر 0.9).

وأضاف الدكتور أسامة حمدي "من عام 2019 حتى عام 2022 هاجر نحو 9.500 طبيب، وتزايدت المشكلة باطراد سريع في السنتين التاليتين لتصل في العام الماضي وحده إلى نحو 7.000 طبيب، أي حوالي نصف الخريجين! ومن المتوقع استمرار الزيادة حتى لو زاد عدد الخريجين."

الحل ليس في زيادة كليات الطب

وأوضح أسامة حمدي أن "الحل ليس في زيادة عدد كليات الطب كما شرح سيادته، فمعظم الكليات الجديدة ليس لها مستشفيات للتدريب، ومعظمهم يتعاقد حاليًا مع "المستشفيات الجامعية الكبيرة"، التي هي في الأصل لا تكفي خريجيها، والنتيجة المتوقعة هي بالتأكيد زيادة في تدهور التعليم والتدريب الإكلينيكي، الذي هو أحد الأسباب الجوهرية للمشكلة. والنتيجة الواضحة هي تخرج أطباء ضعيفي التدريب والخبرة"

أزمة هجرة الأطباء المصريين للخارج تتصاعد، فيتو

وتابع الدكتور أسامة حمدي رسالته لرئيس الوزراء، فقال: "سيادته يعرف بالتأكيد أن نسبة كبيرة من الأعداد التي ذكرها عن طلبة كلية الطب هي من الطلبة الوافدين، خاصة من جنوب شرق آسيا لرخص الدراسة، وعودتهم إلى بلادهم بعد تخرجهم لن يعود على مصر بأي فائدة مما ذكرها سيادته"

وقال الدكتور أسامة حمدي أن "الهجرة الصحية هي التي تضمن عودة هؤلاء الأطباء إلى مصر بعد تدريبهم وعملهم بالخارج وهو ما كان يحدث في الماضي في دول الخليج، ولكن معظم الهجرة الجديدة وجهتها دول أوروبا، خاصة إنجلترا وألمانيا لسد العجز لديهم، وهو ما يعني عدم عودتهم إلى مصر لتوافر التعليم الجيد المجاني لأولادهم والبيئة الجيدة للعمل، أما عن مرتباتهم فهى على عكس ما يعتقد سيادته ستكفيهم بالكاد في هذا الدول دون تحويش أو تحويل."

وأوضح أسامة حمدي "هناك كثير من المستشفيات الآن في أمس الحاجة إلى الأطباء، وخاصة المتخصصين، وأعداد المهاجرين في تزايد سنوي"، مضيفًا "للأسف، أصبح كثير من نيابات الجامعات بلا أطباء ليشغلوها؛ مما سيؤثر بشدة في عدد الأطباء المدربين تدريبًا عاليًا، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع شديد في أجر الطبيب الحر."

رسالة رئيس الوزراء بشأن هجرة الأطباء غير مفهومة

وعلق الدكتور أسامة حمدي على حديث رئيس الوزراء عن هجرة الأطباء المصريين للخارج، فقال: "بأمانة، لم أفهم ولم يفهم غيري ممن أفنو عمرهم في هذه المهنة هذه الرسالة التي يريد الدكتور مدبولي أن يوجهها إلى الأطباء والشعب المصري؟ ما يقوله سيادته معناه: "يا من ترغب في دراسة الطب، سنخفض لك المجموع، وسنقبلك في كليات طب جديدة- معظمها خاص أو أهلي- وسينافسك في التعلم فيها الطلبة الوافدون؛ لأنهم يدفعون لنا بالعملة الصعبة، وإن كان لا فائدة للبلد منهم بعد التخرج"

في مصرأقل عدد أطباء بالنسبة للسكان، فيتو

وبالنسبة لطلبة الطب، أكد أسامة حمدي أن الطالب يتدفع وأهله "ما يقارب المليون جنيه أو أكثر في دراسته، وسيتخرج بلا تدريب كافٍ؛ حيث لا توجد مستشفيات تعليمية كافية لكل هذا العدد الذي نخرّجه، وسنمنحك بعد كل هذا الشقاء والمصاريف مرتبًا تافهًا لا يتعدى 7 آلاف جنيه، فليس من أولوياتنا الآن تحسين مرتبك، وغالبًا لن تستطيع التدريب في التخصص الذي تبغيه فالطريق طويل ولن يكفيك مرتبك لهذه الفترة لتعيش حياة كريمة، وغالبا لن تعمل في بيئة مناسبة."

خطورة هجرة الأطباء المصريين للخارج

وتابع الدكتور أسامة حمدي، من خلال رسالة رئيس الوزراء "أيها الطبيب الشاب بصراحة هذا أكثر ما يمكن أن نعمله لك، فإذا أعجبتك الحال استمر في تقديم الخدمة الإنسانية التي ننتظرها منك إذا كنت تريد البقاء وسط أهلك وبلدك، والبديل الأفضل لك -الذي ترعاه الدولةـ هو أن تسافر إلى الخارج؛ فالدولة تشجعك على البحث عن رزقك في بلاد الله الواسعة، فنحن نريدك قوة ناعمة مؤثرة، والمهم أن الدولة ستستفيد كثيرًا من تحويلاتك بالعملة الصعبة، التي نحمد الله أنها تزداد سنويًّا."

مشكلة هجرة الأطباء المصريين للخارج، فيتو

كما كشف أسامة حمدي عن رسالة رئيس الوزراء للشعب، فقال: "ويا أيها الشعب، مع أن الدستور الذي توافقنا عليه ينص على حقك في تلقي خدمة طبية جيدة، سنقدم لك خدمة على يد طبيب بلا تدريب كافٍ، ومطحون ماديًّا، وفي بيئة عمل بالكاد تلبي طلباتك، فهذا أكثر ما يمكن أن نقدمه لك".

واختتم الدكتور أسامة حمدي رسالته لرئيس الوزراء فقال: "كنت أتمنى أن يدرس سيادته هذا الموضوع الخطير وتداعياته ويناقشه بإمعان وتدبر مع حكماء المهنة وأهل الخبرة -وما أكثرهم في الداخل والخارج- قبل توجيه هذه الرسالة الغريبة، وقبل أن نصل بمصر للجفاف الطبي التام ونصبح دولة بلا أطباء".

وأضاف "لقد قلت ما عندي ويعلم الله أني ناصح أمين أعشق بلدي العظيم وأخاف عليه".

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