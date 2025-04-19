انطلاق معسكر ريادة الأعمال بجامعة سمنود التكنولوجية

انطلق اليوم السبت الموافق 19 أبريل، المعسكر التدريبي لريادة الأعمال بعنوان "من فكرة إلى شركة"، والذي ينظمه نادي ريادة الأعمال بجامعة سمنود التكنولوجية، ويستمر على مدار 6 أيام متتالية.

يتضمن المعسكر دورة تدريبية شاملة تغطي مختلف جوانب ريادة الأعمال، من توليد الأفكار والتفكير التصميمي، إلى بناء نموذج العمل التجاري، وتحليل السوق، واستراتيجيات التسويق الرقمي، وصولًا إلى النموذج المالي ومهارات العرض.

ويُختتم المعسكر بمسابقة لعرض المشاريع، يتم خلالها اختيار أفضل 3 فرق فائزة ومنحهم جوائز مالية قيمة، إلى جانب شهادات معتمدة لجميع المشاركين.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، قائلًا:

"نسعى من خلال هذا المعسكر إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين طلابنا، وتمكينهم من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وأكد على أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغا ببناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل، يمتلك مهارات التفكير والإبداع والعمل الجماعي، وخلق مشاريع توفر فرص عمل للخريجين، وعدم الاعتماد على فرص العمل التي توفرها شركات قطاع الأعمال.

ويأتي هذا المعسكر في إطار دعم الجامعة للابتكار وتنمية مهارات طلابها في مجال ريادة الأعمال، وإعدادهم لسوق العمل بخبرات عملية ومهارات تطبيقية.



الجدير بالذكر أن نادي ريادة الأعمال بجامعة سمنود التكنولوجية برئاسة د.هبه الفوطي كان قد حصل على تمويل من أكاديمية البحث العلمي بقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه لدعم ونشر مفهوم ريادة الأعمال لدى جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

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