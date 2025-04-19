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رياضة

وزير الرياضة يشهد احتفالية الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية الطائفة الإنجيلية

 شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في الاحتفالية التي نظمتها الطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، ورجال الدولة، وسفراء الدول، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد من الشخصيات العامة والدينية.

تقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التهنئة لشعب مصر، وللإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، موضحا الدور الكبير الذي تقوم به الأعياد الدينية في تعميق الروابط الإنسانية، وتعزيز قيم التآلف بين الشباب والمجتمع المصري من مختلف الأطياف، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستنير، قادر على مواصلة مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة.

وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة
وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة

 وشدد الدكتور أشرف صبحي على أن مثل هذه المناسبات تُعد نموذجًا حقيقيًا للتلاحم المجتمعي، وتعكس الصورة الحضارية لمصر، التي تُعد مهدًا للأديان، وموطنًا للتنوع الديني والثقافي، في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل.

وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة
وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة

أشرف صبحي يشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماع الجمعية العمومية العادية والإنتخابات للاتحاد العربي للكرة الطائرة في الدورة الانتخابية 2024 -2028، بحضور الشيخ علي بن محمد آل خليفة، رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة، وبشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "بصفتي رئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فإننا نولي اهتماما كبيرا بتطوير بالرياضة العربية والنهوض بها".

أشرف صبحي يشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة
أشرف صبحي يشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة

وأضاف أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة يعد تأكيدًا على قوة الحراك الرياضي العربي، ويجسد روح التعاون المشترك بين الاتحادات الوطنية نحو تطوير اللعبة على كافة المستويات. ومؤكد دعمه الكامل لمسيرة الاتحاد العربي، والعمل على تعزيز التنسيق مع مختلف الهيئات الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة المنتخبات العربية وتوسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة، باعتبارها من الرياضات الواعدة في المنطقة.

أشرف صبحي يشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة
أشرف صبحي يشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة

 ومن جانبه تقدم الشيخ علي بن محمد آل خليفة، رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة، بالشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها الجمعية العمومية للاتحاد العربي، كما توجه بالشكر لجميع الحضور متمنيا مزيد من التطور في مستقبل الكرة الطائرة العربية، مضيفا أن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قد أعلن اعترافه بأنشطة الاتحاد العربي وهو ما يؤكد المجهود الكبير الذي يقوم به الاتحاد العربي وكذلك المجهود الذي سيتم بذله في المستقبل من أجل تطوير الكرة الطائرة دائما.

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الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عيد القيامة المجيد الطائفة الإنجيلية

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