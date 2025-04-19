السبت 19 أبريل 2025
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ارتفاع عدد ضحايا حادث صحراوي المنيا إلى 8 وفيات و25 مصابا

مصرع ٨ وإصابة ٢٥
مصرع ٨ وإصابة ٢٥ آخرين في المنيا

 ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا من 22 عاملا إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة أكثر من 25 آخرين، بينهم حالات خطيرة، بين الحياة والموت وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

 

ارتفاع عدد ضحايا  حادث تصادم صحراوي المنيا إلى مصرع ٨ أشخاص و٢٥ مصابا

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بالعمال وأخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا أمام مدخل ملوي جنوب محافظة المنيا.

 

مصرع ٨ أشخاص إصابة أكثر من 25 شخصا بينهم حالات خطيرة في المنيا 

 وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين اصابة 19 شخصا قبل أن يرتفع العدد إلى ٨ وفيات من العمال وإصابة أكثر من ٢٥ عاملا كرقم أولي بينهم حالات خطيرة، تنوعت إصابتهم بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وجارٍ نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  

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