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محافظات

حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالإسكندرية

حملات موسعة لضبط
حملات موسعة لضبط الأسواق والاسعار بالإسكندرية

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

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 يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بعدة حملات على نطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط أحد محلات السوبر ماركت بحيازته ٢٧٨ بطاقة تموينية، وكذلك ٧٠٠ رغيف بلدي مدعم بهدف التربح الغير مشروع والاستيلاء على أموال الدعم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

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مديرية التموين الاسكندرية الفريق أحمد خالد المهندس السيد حرز الله تموين شرق

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