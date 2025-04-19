قام الدكتور مصطفى رفعت. أمين المجلس الأعلى للجامعات بتوقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور السعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس، وذلك لاعتماد مركز ريادة الأعمال والتدريب بجامعة حورس كأول جامعة خاصة في مجال تفعيل التدريب وتأهيل المتدربين كمدربين معتمدين من المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات.

بروتوكول تعاون بين الأعلى للجامعات وجامعة حورس والمجلس الوطني للتدريب والتعليم



‎قام بتوقيع البروتوكول الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور السعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس، وذلك في حضور كلا من الدكتور عمر محمد سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية والدكتور محمد ممدوح عبد الخالق المدير التنفيذي لمركز ريادة الأعمال والتدريب.

ريادة الأعمال والتدريب بجامعة حورس كمركز معتمد للتدريب

ويهدف البروتوكول إلى اعتماد مركز ريادة الأعمال والتدريب بجامعة حورس كمركز معتمد للتدريب من المركز القومى للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات. ويأتي ذلك في إطار تفعيل التدريب للعاملين بجامعة حورس، وكذلك للجهات المختلفة والمجتمع المدني.



‎كما يتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريب المدربين (TOT) تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، حيث سيقوم المجلس بتدريب المرشحين من جامعة حورس لتأهيلهم كمدربين معتمدين. هؤلاء المدربون سيقومون بدورهم بتدريب باقي الفئات المستهدفة من الموظفين الإداريين في الجامعة، بالإضافة إلى العاملين في الجهات المختلفة الأخرى، مما يساهم في رفع كفاءة العنصر البشري.



‎وأكد الدكتور مصطفى رفعت على أهمية مثل هذا التعاون الذى يؤكد على مشاركة المجلس الأعلى للجامعات بدور محوري في دعم العنصر البشري وتأهيله، كما يعكس إهتمام جامعة حورس بتطوير الاداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة العنصر البشري في التعامل مع المهام المختلفة.

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كما أعرب الدكتور السعيد عبد الهادي عن شكره للدكتور مصطفى رفعت على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يعكس استمرار التعاون المثمر بين جامعة حورس والجامعات الحكومية المصرية، مشيدًا بالدور الرائد للمجلس الأعلى للجامعات في نشر ثقافة التدريب وتطوير القدرات البشرية في المؤسسات المختلفة.

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‎كذلك تم توقيع بروتوكول تعاون هام بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الوطني للتدريب والتعليم. بموجب هذا البروتوكول، سيُعتمد المجلس الوطني للتدريب والتعليم كأول مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني يحق لها تفعيل برامج التدريب وتأهيل المتدربين ليصبحوا مدربين معتمدين من قِبل المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات التابع للمجلس الأعلى للجامعات.



‎يهدف هذا التعاون إلى اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم كجهة تدريبية معتمدة من المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار جهود تفعيل التدريب للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.



ويتضمن البروتوكول أيضًا تنظيم دورات تدريب المدربين (TOT) تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، حيث سيتولى المجلس تدريب المرشحين من المجلس الوطني للتدريب والتعليم لتأهيلهم كمدربين معتمدين، مما يسهم في تعزيز كفاءة الكوادر البشرية.



وأكد الدكتور مصطفى رفعت على أهمية هذا التعاون الذي يعكس الدور المحوري للمجلس الأعلى للجامعات في دعم وتأهيل الكفاءات البشرية، كما يبرز اهتمام المجلس الوطني للتدريب والتعليم بتطوير الأداء المؤسسي وخدمة المجتمع المدني، وتعزيز قدرات الأفراد في التعامل مع مختلف المهام.

‎من جانبه، أعرب الدكتور صفوت النحاس عن تقديره للدكتور مصطفى رفعت على حسن الاستقبال، مشددًا على أن هذا البروتوكول يجسد استمرار التعاون البناء بين المجلس الوطني للتدريب والتعليم والجامعات الحكومية المصرية.

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