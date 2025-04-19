توجيهات عاجلة من محافظ الدقهلية بعد سقوط غطاء غرفة أحد شبكات الاتصالات بشارع الجمهورية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، فور علمه من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، بوجود سقوط لغطاء غرفة أحد شبكات الاتصالات، بشارع الجمهورية أمام مدرسة ابن لقمان بالمنصورة، بالتنسيق بين شركة الاتصالات وحي غرب المنصورة، بالمعالجة والإصلاح الفوري للغرفة حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

إصلاح كسر غرفة لشركة اتصالات أمام مدرسة ابن لقمان بشارع الجمهورية بالمنصورة

وفي هذا السياق كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الأستاذ أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ اللازم لإصلاح الغرفة، وإعادة الشيء لأصله، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، وعلى حركة المرور بالشارع.

مسؤولو غرب يقومون بإصلاح هبوط غرفة

وعلى الفور انتقل مسؤولو حي غرب المنصورة إلى موقع كسر الغرفة، ووضعوا غطاء خرساني، وأقاموا سياجا حول غرفة شركة الاتصالات حفاظًا على الكابلات ووضع علامات إرشادية مضيئة وشريط تحذيري حتى الصباح، لتحذير المارة سواء من السيارات أو المواطنين، على أن تبدأ شركة الاتصالات بصب الغرفة وإعادة الموقع لطبيعته صباح باكر، بمعرفتها حفاظًا على كابلات الاتصالات.

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