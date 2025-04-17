الخميس 17 أبريل 2025
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أخبار مصر

الزراعة: افتتاح معرض زهور الربيع أمام الجمهور السبت المقبل

تفقد معرض زهور الربيع
تفقد معرض زهور الربيع
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي افتتاح معرض زهور الربيع يوم السبت المقبل في المتحف الزراعي المصري.

وعقد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، اجتماعا بمقر المعرض وبحضور الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر، وفريق عمل المنظمة، إلى جانب ممثلي الشركة المنظمة للمعرض.

كما شارك في الاجتماع الدكتور أحمد حسن، معاون وزير الزراعة والمشرف العام على المتحف الزراعي، والمهندس أحمد منصور، مدير عام المتحف الزراعي.

تناول الاجتماع استعراض ومناقشة خطة العمل الخاصة بيوم الافتتاح، ضمن الاستعدادات النهائية للحدث، حيث تم التأكيد على توفير جميع التجهيزات والخدمات اللوجستية والفنية اللازمة، بما يشمل تنظيم عملية الدخول والخروج، وضمان أعلى مستويات الأمن والنظافة، وتوفير سبل الراحة والدعم الكامل للعارضين، إلى جانب تنظيم حركة السيارات وتنسيق المرور داخل أجنحة المعرض.

وفي إطار المتابعة الميدانية، تم المرور على عدد كبير من الأجنحة للوقوف على مدى جاهزيتها، والتعرف على احتياجات العارضين وتوفيرها بشكل فوري، بما يضمن إتمام تجهيزاتهم في أفضل صورة استعدادًا للافتتاح.

كما تم الاتفاق على تعزيز آليات التواصل مع العارضين، ومتابعة آخر تطورات مشاركتهم، بما يضمن تهيئة بيئة مهنية وتنظيمية داعمة لهم.

وفي هذا السياق، قام الحضور بزيارة جناح منظمة الفاو، للوقوف على التجهيزات النهائية الخاصة بمشاركتها في المعرض.

ويُعد معرض زهور الربيع أحد أعرق الفعاليات الزراعية في مصر والمنطقة، ويُعبر عن اهتمام الدولة بتعزيز قطاع الزهور والنباتات والزينة، كما يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب بين العارضين والمهتمين، ويسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

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