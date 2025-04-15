مايا مرسي تفتتح فعاليات معرض "ديارنا زهور الربيع" بحضور 4 وزراء ومحافظين

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم فعاليات معرض "ديارنا زهور الربيع"، والذي يقام بالتزامن مع النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع الذي تنظمه وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة "الفاو" بمشاركة بعض الدول العربية.

وشهد الافتتاح حضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومريم الجمال عضو اللجنة التنفيذية ببنك الإسكندرية، وفريدة القطان رئيس المسؤولية الاجتماعية وخلق قيم مشتركة، وممثلي البعثات الدبلوماسية في مصر.

ويقام معرض "ديارنا زهور الربيع" تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بالمتحف الزراعي بالدقي بالشراكة مع بنك الإسكندرية تحت مبادرته الرائدة "إبداع من مصر " لدعم الحرف، ويستمر حتي 12 مايو المقبل، حيث يقام على مساحة 2000 متر مربع، ويضم عدد 60 جناحًا من حرف الأسر المنتجة المتنوعة، كما يضم ولأول مرة عدد 2 جناح خاص بالبعثات الدبلوماسية بجمهورية مصر العربية.

وتحل محافظة أسيوط ضيف شرف المعرض هذا العام، حيث يتم عرض أبرز المنتجات التي تتميز بها المحافظة خلال فعاليات المعرض، كما يقدم الهلال الأحمر المصري الخدمات الإغاثية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور على تفقد أروقة المعرض، ولقاء العارضين والإطلاع على المعروضات المقدمة داخل المعرض، مشيدين بجودة المنتجات المعروضة والتي تمثل الحرف اليدوية التراثية المصرية.

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