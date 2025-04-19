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حوادث

المشدد 15 سنة لـ3 عاطلين في الاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 15 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهم بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بمنطقة السلام

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام 3 عاطلين بالاتجار فى المخدرات  والحشيش وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.


بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، كما تم ضبط سلاح نارى وفرد خرطوش.


وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالإتجار فى المخدرات وحيازتهم للسلاح النارى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة السلام أمن القاهرة

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