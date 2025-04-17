المشدد 7 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار في الحشيش بالعجوزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، في الأحوال غير المصرح بها.

وشهد مجري التحريات أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له، تمكن من ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر معهما على قطع سمراء اللون، تشبه الحشيش المخدر، وباستكمال تفتيشهما وسيارتهما عثر على باقي المواد المخدرة المضبوطة، وكذا المبالغ المالية المضبوطة وكذا الهواتف المحمولة، وأرجعا قصدهما من حيازة وإحراز المواد المخدرة إلى الاتجار، والهواتف المحمولة لسهولة التواصل مع عملائهما والمبلغ المالي من متحصلات عملية الاتجار الآثمة، والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.