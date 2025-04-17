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حوادث

المشدد 7 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار في الحشيش بالعجوزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

 قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، في الأحوال غير المصرح بها.

وشهد مجري التحريات أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له، تمكن من ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر معهما على قطع سمراء اللون، تشبه الحشيش المخدر، وباستكمال تفتيشهما وسيارتهما عثر على باقي المواد المخدرة المضبوطة، وكذا المبالغ المالية المضبوطة وكذا الهواتف المحمولة، وأرجعا قصدهما من حيازة وإحراز المواد المخدرة إلى الاتجار، والهواتف المحمولة لسهولة التواصل مع عملائهما والمبلغ المالي من متحصلات عملية الاتجار الآثمة، والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة.

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الإتجار في مخدر الحشيش المواد المخدرة جنايات جنوب الجيزة محكمة جنايات جنوب الجيزة منطقة العجوزة

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