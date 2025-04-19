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حوادث

ماذا قال دفاع إبراهيم فايق أمام محكمة الاستئناف في قضية التسريب الصوتى؟

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم فايق

 واصلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، نظر استئناف الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمهما مليون جنيه لكل منهما، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي المعروفة إعلاميًّا بـ “قضية تسريب الفار”.


وقال دفاع الإعلامي إبراهيم فايق خلال مرافعته أمام المحكمة أن نشر المقطع والمعلومات والأخبار التي تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة، وهو أمر ذو أهمية عامة، مما يبرر نشره استنادا إلى مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور.

 

وأضاف الدفاع: “نظرا لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والأخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام، وليس حديثا خاصا أو شخصيا يتمتع بالحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة للأفراد وفقا لنص المادة 25، فإن التسجيل يدخل ضمن نطاق عمل موكليه الإعلامي والصحفي، فلا يكون إبراهيم فايق متعديا على حق بث أو نشر لأنه  حق أصيل للإعلامي والصحفي كما جاء بحكم أول درجة”.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة،  قضت بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج “الكورة مع فايق” والصحفي أحمد عبد الباسط رئيس تحرير البرنامج، مبلغ مليون جنيه لكل منهما، في اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل داخل غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

 

وفي وقت سابق، قررت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بالقاهرة،  إحالة الإعلامي إبراهيم فايق   والصحفي أحمد عبد الباسط إلى المحاكمة، في واقعة نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.

وكان المحامي العام  انتهى من التحقيق مع محمد عادل الحكم الدولى الذى أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.

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