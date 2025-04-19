حملات موسعة لتموين الإسكندرية على ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وبتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات.

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد وفريق العمل التابع له وسالى أنور والدكتورة أمانى الجزار وباكينام مصطفى وفاطمة إبراهيم مفتشي الإدارة بعدة حملات تموينية على نطاق المحافظة.

والتى أسفرت عن تحرير محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى لأسطوانات البوتاجاز التجارى وتحرير ٩ محاضر عدم الإعلان عن اسعار الزيوت السيارات بصورة واضحة ومرئية وتحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات المنزلى والتجار وتحرير محضر بيع وحيازة أسطوانات بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم مصادرة عدد ٥ اسطوانات حجم منزلى وتحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجل ٢١ بترول وتحرير محضر عدم انتظام قيد بسجل ٢١ بترول وتحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجل ١١٨ وتحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار زيوت السيارات وتعطيل جهاز منظومة المراقبة الإلكتروني.

كما تم تحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار المنتجات المعروضة بأحد محطات تموين السيارات وتحرير محضرين تقليد علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية القانونية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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