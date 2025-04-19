ارتفاع عدد مصابي حادث صحراوي ملوي بالمنيا إلى 22 شخصا

ارتفع عدد مصابي حادث صحراوي ملوي جنوب المنيا من 19 عاملا إلى 22 شخصا مبدئيا، وجاري حصر عدد المصابين النهائي عقب الانتهاء من نقلهم للمستشفيات.

جاء ذلك إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، جاري نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بالعمال وأخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مدخل ملوي جنوب محافظة المنيا.

إصابة 19 عاملا في حادث في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 22 عاملا كرقم اولي، تنوعت إصابتهم إصابتهم كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

جاري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.