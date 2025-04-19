حبس عامل تحرش بسيدة داخل أتوبيس في السيدة زينب

قررت نيابة السيدة زينب حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتحرش بسيدة أثناء استقلالها أتوبيسًا في نطاق دائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم الشرطة بلاغًا من سيدة أفادت بتعرضها لتحرش من قِبل أحد الركاب داخل الأتوبيس. وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات البلاغ، حيث نجحت في تحديد هوية المتهم وضبطه.

وتبين أن المتهم يعمل عاملًا ويقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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