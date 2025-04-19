ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم صحراوي ملوي إلى 35 مصابا

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا من 22 عاملا إلى 35 مبدئيا بينهم حالات خطيرة، بين الحياة والموت وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم صحراوي المنيا إلى 35 مصابا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بالعمال وأخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا أمام مدخل ملوي جنوب محافظة المنيا.

إصابة أكثر من 35 شخصا بينهم حالات خطيرة في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين 19 شخصا قبل أن يرتفع العدد إلى 22 عاملا ثم إلى 35 كرقم أولي بينهم حالات خطيرة، تنوعت إصابتهم بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

جارٍ نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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