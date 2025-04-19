السبت 19 أبريل 2025
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صحة ومرأة

القومي للبحوث يحذر: تسمم الفسيخ قد يؤدي للوفاة (فيديو)

الفسيخ
الفسيخ

 في ضوء تزايد الإقبال على تناول الفسيخ خلال احتفالات شم النسيم، حذر الخبراء من خطر الإصابة بنوع نادر وخطير من التسمم يُعرف باسم التسمم البوتيوليني (Botulism)، والذي تسببه بكتيريا تُعرف باسم كلوستريديوم بوتولينيوم (Clostridium Botulinum).

وأوضح الدكتور محمد حسين، الباحث بالمركز القومي للبحوث أن هذه البكتيريا تتواجد في الأطعمة المحفوظة بشكل غير سليم، خاصة تلك الموضوعة في عبوات معدنية أو بيئة لا هوائية، وهو ما ينطبق على الفسيخ إذا لم يُعد ويُخزن وفق معايير السلامة الغذائية.

 

أعراض التسمم البوتيوليني

 وأوضح الدكتور محمد حسين في حديثه لفيتو أن أعراض التسمم البوتيوليني تبدأ خلال فترة تتراوح من 12 إلى 36 ساعة بعد تناول الفسيخ الملوث. وتشمل الأعراض المبكرة ما يلي:

ارتخاء في جفون العين

ازدواج في الرؤية

صعوبة في البلع

صعوبة في الكلام

جفاف الحلق

شلل أو ضعف بالأطراف العلوية والسفلية.

وقد يتطور الأمر ليصل إلى شلل عضلات الجهاز التنفسي، ما قد يؤدي إلى فشل تنفسي مميت في حال عدم التدخل الطبي السريع.

ضرورة التوجه إلى مركز السموم فورًا

وفي حال ظهور أي من هذه الأعراض بعد تناول الفسيخ، شدد الباحث بالمركز القومي للبحوث على ضرورة التوجه الفوري إلى مركز السموم. وهناك، يتم إجراء تحاليل دم وبراز لتأكيد الإصابة بالتسمم البوتيوليني، يليها العلاج باستخدام مضاد السموم (Anti-Botulinum Toxin).

وفي حال تأثر وظائف التنفس، يتم إدخال المريض إلى وحدة العناية المركزة لتقديم الدعم التنفسي الكامل حتى استقرار الحالة، إذ يمكن أن يؤدي التأخر في العلاج إلى مضاعفات قد تصل إلى الوفاة

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