"الأولمبية" تكشف موقف هادية حسني من الترشح للجنة اللاعبين

اللجنة الأولمبية، كشف مصدر داخل اللجنة الأولمبية عن موقف ترشح هادية حسني رئيس اتحاد الريشة الطائرة، على عضوية لجنة اللاعبين، في الانتخابات المقرر لها يوم 24 أبريل الجاري.

وقال المصدر، إن ترشح هادية حسني صحيح ولا يتعارض مع الشروط التي حددتها اللجنة الأولمبية لشغل عضوية لجنة اللاعبين.

وأوضح المصدر، أن هادية حسني شاركت في أولمبياد طوكيو 2020، وتنطبق عليها شروط الترشح، وأن تواجدها في منصب رئيس اتحاد الريشة الطائرة لا يمنعها من خوض انتخابات لجنة اللاعبين.

أعلن مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، إجراء انتخابات لجنة اللاعبين لأول مرة في تاريخ اللجنة الأولمبية المصرية.

وجاء خطاب اللجنة الأولمبية كالتالي:

وأرسلت اللجنة الأولمبية خطابا إلى الاتحادات الأولمبية يتضمن ترشيح لاعب أو لاعبة من كل اتحاد لخوض انتخابات لجنة اللاعبين المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 24 أبريل الجاري.

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