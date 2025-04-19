إصابة 19 شخصا في حادث تصادم سيارتي ربع نقل بالمنيا

أصيب 19 عاملا مبدئيا إثر وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، جاري نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 19 عاملا مبدئيا قي حادث تصادم بين ربع نقل وأخرى نصف نقل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بالعمال وأخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مدخل ملوي جنوب محافظة المنيا.

إصابة 19 عاملا في حادث في المنيا



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 19 عاملا كرقم أولي، تنوعت إصابتهم إصابتهم كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

جاري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حالتى وفاة وإصابة 18 آخرين في المنيا

وجدي بالذكر، وجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ( بيك اب ) عند مدخل محور سمالوط شمال المحافظة، والذي أسفر عن حالتى وفاة وإصابة 18 آخرين، تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى حالات اشتباه ما بعد الارتجاج.

وأكد المحافظ أن استمرار استخدام سيارات البيك أب في نقل الركاب غير قانونى ويشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين، لأنها وسيلة غير آدمية تؤدي إلى الموت الجماعي وتكبد الدولة خسائر فادحة في الأرواح والأموال مشيرا إلى أن مثل هذه الحوادث المؤلمة، التي تتكرر يومًا بعد يوم، تؤكد ضرورة التحرك الحاسم والعاجل لإنهاء هذه الظاهرة التي تخالف القانون وتهدد سلامة المجتمع.

كما شدد المحافظ على أن مخالفة البعض لاستخدام “البيك أب” كوسيلة لنقل المواطنين يفتح أبواب الخطر، ويتسبب في إزهاق الأرواح وسفك المزيد من الدماء، مؤكدا أن الدولة وفرت كافة البدائل لأصحاب السيارات والسائقين لمنع استمرار هذا النزيف الإنساني والاقتصادي.

هذا وتواصل المحافظة تنفيذ منظومة النقل الآمن كأولوية قصوى، لضمان توفير وسيلة نقل حضارية وآمنة، تليق بالمواطن وتحفظ له كرامته وسلامته.

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