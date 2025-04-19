ديمبلي يغيب عن مباراة باريس سان أمام لوهافر بعد التتويج بالدوري

الدوري الفرنسي، اختار لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة لوهافر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 بالدوري الفرنسي.

ويغيب عن قائمة بي إس جي عثمان ديمبلي وويليان باتشو، في أول مباراة للفريق بعد حسم تتويجه رسميا بلقب الدوري منذ أسبوعين وقبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

ولم يحدد النادي الباريسي سبب غياب ديمبلي، بينما أشار إلى أن ويليان باتشو سيحصل على راحة يومين لحين التعافي من إجهاد عضلي.

قائمة باريس سان جيرمان أمام لوهافر

وتضم خيارات لمواجهة لوهافر 21 لاعبا، وهم: دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، كامارا، بيرالدو، سافونوف، مباي، تيناس، وجواو نيفيز.

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان، نظيره لوهافر، ضمن الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن يستضيف البي إس جي نظيره لوهافر الذي يضم بين صفوفه أحمد كوكا المحترف المصري، على ملعب حديقة الأمراء، في الدوري الفرنسي.

تقام مباراة باريس سان جيرمان، أمام نظيره لوهاف، اليوم السبت، وهي مباراة تحصيل حاصل في بطولة الدوري بالنسبة لفريق العاصمة، بعدما حسم لقب النسخة الحالية في الجولات الماضية.



موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر



تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة السابعة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام لوهافر

تنقل أحداث اللقاء، من خلال شاشة قنوات "بي إن سبورت" القطرية باعتبارها صاحبة حقوق البث الحي والمباشر لمباريات الدوري الفرنسي في نطاق الوطن العربي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.



وعلى الجانب الآخر، ستكون المواجهة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق لوهافر، الذي يطارده شبح الهبوط، كونه أحد الأندية الثلاث الأخيرة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

ويمتلك فريق باريس سان جيرمان 74 نقطة في رصيده قبل مواجهة الغد، تحصَّل عليها بعدما حقق لاعبوه الانتصار في 23 مباراة بالإضافة إلى 5 تعادلات، ودون أي خسارة.

بينما يتملك لوهافر في رصيده 27 نقطة، جاءت بعدما خاض لاعيبه 29 مباراة، انتهت منها 8 مباريات بالانتصار، بالإضافة إلى 3 تعادلات، وتلقوا الخسارة في 18 مباراة.





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