نونو مينديس يمنح باريس سان جيرمان إنجازا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

تمكن الدولي البرتغالي نونو مينديس، ظهير أيسر فريق باريس سان جيرمان، من المساهمة في إنجاز تاريخي لفريقه في دوري أبطال أوروبا.

وسجل مينديس هدفا في شباك أستون فيلا ليمنح الفريق الباريسي التقدم بثنائية في المباراة المقامة على ملعب "فيلا بارك" في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

إنجاز تاريخي لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ورفع نونو مينديس رصيده إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علما بأنه سجل في مباراة الذهاب أمام أستون فيلا، التي انتهت بفوز العملاق الباريسي بنتيجة 3-1 في حديقة الأمراء.

وذكرت شبكة GFFN الفرنسية أن باريس سان جيرمان بات أكثر فريق فرنسي تسجيلا للأهداف في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 30 هدفا.

وأوضحت أن الفريق الباريسي كسر الرقم المسجل باسم أولمبيك ليون الذي سجل 28 هدفا في موسم 2004-2005.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.