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رياضة

لاعب باريس سان جيرمان يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

لاعب باريس سان جيرمان،
لاعب باريس سان جيرمان، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أصبح ويليام باتشو، مدافع باريس سان جيرمان، ثالث لاعب إكوادوري يبلغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد أن أقصى فريقه نادي أستون فيلا من الدور ربع النهائي.

لاعب باريس سان جيرمان يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا 


وعبر باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على أستون فيلا (5-4) في مجموع المباراتين.

باتشو ثالث لاعب إكوادوري

وبات باتشو (23 عاما) ثالث لاعب إكوادوري يبلغ نصف نهائي أقوى بطولة قارية للأندية في أوروبا بعد كل من أنطونيو فالنسيا وبيرفيس إستوبينيان.


وكان اللاعب المعتزل فالنسيا (39 عاما) أول من بلغ نصف نهائي دوري الأبطال في موسم 2010/2011 مع فريقه آنذاك مانشستر يونايتد عندما أقصى تشيلسي من الدور ربع النهائي.

وفاز الشياطين الحمر حينها في الدور نصف النهائي على فريق شالكه الألماني 2-0 و4-1 وتأهل للمباراة النهائية للبطولة التي خسر لقبها لصالح برشلونة بعد فوز الأخير بنتيجة (3-1).

وكان الثاني بيرفيس إستوبينيان الذي بلغ نصف نهائي البطولة في موسم 2021/2022 مع فريق فياريال.

وتأهل الفريق الإسباني آنذاك بعد إقصاء بايرن ميونخ من الدور ربع النهائي بالفوز عليه بنتيجة (2-1) في مجموع المباراتين قبل أن يتم إقصائه من الدور نصف النهائي على يد ليفربول الذي فاز عليه بنتيجة (5-2) في مجموع المباراتين.

وحاليا باتشو أمام تحدِ الدخول لقائمة اللاعبين الإكوادوريين الذين وصلوا للنهائي مع مواطنه فالنسيا، وذلك في حال فوز بي إس جي على خصمه المقبل بالدور نصف النهائي (ريال مدريد أو آرسنال).

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دوري ابطال اوروبا ويليام باتشو باريس سان جيرمان نادي استون فيلا أستون فيلا

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