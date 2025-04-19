السبت 19 أبريل 2025
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حوادث

نقض بنود عقد إيجار يتسبب في حبس مستأجر عام في مصر الجديدة

نقض بنود عقد إيجار
نقض بنود عقد إيجار يتسبب في حبس مستأجر

 قضت محكمة جنح مصر الجديدة بالحبس عام مع الشغل غيابيا لعامل متهم بالامتناع عن دفع إيجار محل استأجره بمنطقة مصر الجديدة وبدد محتوياته. 

تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من مالك عقار يتهم مستأجر لديه بالامتناع عن دفع الإيجار المتفق عليه بينهما وفق العقد المبرم.


وأضاف المبلغ أن مستأجر المحل لديه رفض الخروج من المحل عقب امتناعه عن دفع الإيجار وقام بتبديد محتويات المحل انتقاما منه.

وكشفت معاينة النيابة للمحل عن وجود تكسير بمحتويات المحل وعدم وجود بعض الأثاثات والأشياء المكتوب في العقد المبرم بين الطرفين.


تمت إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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