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رياضة

تفاصيل وفاة نجم منتخب كرواتيا السابق في حادث سير

كرواتيا
كرواتيا

 أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم وفاة نيكولا بوكريفاتش اللاعب الدولي السابق بحادث سيارة في كارلوفاتش وسط كرواتيا أمس الجمعة عن عمر ناهز 39 عاما.

تفاصيل وفاة نجم منتخب كرواتيا السابق في حادث سير 

وأشارت تقارير صحفية كرواتية أن حادث التصادم الذي شاركت فيه أربع مركبات تسبب أيضا بمقتل شخص آخر كان يستقل سيارة أخرى.

نيكولا بوكر نجم منتخب كرواتيا السابق
نيكولا بوكر نجم منتخب كرواتيا السابق

 وكان بوكريفاتش في سيارة مع ثلاثة من زملائه في فريق إن.كيه فوينيتش المنافس في دوري الدرجة الرابعة، وأصيب الثلاثة، بينهم اثنان في حالة حرجة.

 

وشارك بوكريفاتش، لاعب الوسط السابق في فريق دينامو زغرب، في 15 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا في الفترة من 2008 حتى 2010، ولعب أيضا لفريق موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ورد بول سالزبورغ النمساوي.

بيان الاتحاد الكرواتي  لكرة القدم

وقال الاتحاد الكرواتي في بيان: "من الصعب إيجاد كلمات للتعبير عن المواساة في مثل هذه اللحظة الصادمة والحزينة بشكل لا يمكن تصوره في ظل فقدنا روحا شابة".

وأضاف: "لا يسعني إلا أن أعرب عن خالص تعازي لعائلة نيكولا ومحبيه على هذه الخسارة التي لا يمكن تعويضها، وسيقف الاتحاد الكرواتي وأسرة كرة القدم في البلاد معهم في هذه اللحظات شديدة الصعوبة".

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