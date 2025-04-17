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حوادث

حريق مخزن ورق في حدائق القبة، وقرارات عاجلة من النيابة لكشف ملابساته

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

أمرت نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة مخزن ورق لشركة دعاية واعلان نشب به حريق بشارع مصر والسودان دائرة القسم لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن ورق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء.

نشوب حريق داخل مخزن ورق

وبالفحص والتحري تبين نشوب حريق داخل مخزن للورق تابع لشركة دعاية وإعلان بشارع مصر والسودان بمنطقة حدائق القبة؛ مما أسفر عن احتراق المخزن بالكامل.
وأضافت التحريات أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية وانحصرت الخسائر في الورق والمخزن.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.

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نيابة حدائق القبة شارع مصر والسودان غرفة عمليات الحماية المدنية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة حدائق القبة

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