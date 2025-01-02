اتحاد الجمباز يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للاعبيه

أعلن مجلس ادارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عن بدء الفحوصات الطبية للاعبين المسجلين في النشاط المحلي من خلال بعض المستشفيات وواحدات الطب الرياضي المنتشرة في محافظات الجمهورية المختلفة.

واتخذ اتحاد الجمباز المبادرة في تنفيذ قرار وزارة الشباب والرياضة بضرورة إجراء الفحوصات الطبية لكل اللاعبين المسجلين في النشاط المحلي، وإعداد سجل طبي لكل لاعب يتضمن معلومات هامة حول الحالة الطبية والجاهزية البدنية.

وأصدر الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، توجيهات بضرورة خضوع جميع اللاعبين المسجلين في نشاط الاتحاد لكل المراحل العمرية للفحوصات الطبية كشرط أساسي للمشاركة في البطولات المحلية.

و قال أن الحفاظ على سلامة اللاعبين ونشر الوعي الطبي والثقافي هو من أولويات الاتحاد المصري للجمباز، وأن اتحاد الجمباز صاحب المبادرة دائما في تنفيذ كل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين.

وأوضح الدكتور إيهاب أمين، أن هناك تنسيق كامل بين الاتحاد ومسئولي وزارة الصحة وإدارة مراكز الطب الرياضي في مختلف المحافظات من أجل تسهيل الإجراءات على اللاعبين وأولياء الأمور، والتأكد من سير الأمور بالشكل المناسب.

وأضاف "أمين"، أن مراكز الطب الرياضي أعلنت مواعيد توقيع الفحوصات الطبية على اللاعبين في مختلف المراكز على مستوى الجمهورية، وذلك للحد من الزحام ولتسهيل الإجراءت في أقرب وقت ممكن.

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