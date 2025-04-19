فايز المطيري: غزة تتعرض لأبشع حرب إبادة من الاحتلال الإسرائيلي

وجه فايز على المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ ٥١، مثمنا اهتمام الرئيس السيسي بقضايا العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدا أن القاهرة دائما مرتكز للعمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي،الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط و18 وزير عمل عربيًّا و440 مشاركًا من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعددِ من السفراء، والشخصيات البارزة في جمهورية مصر العربية.



كما ثمن الجهود الدؤوبة لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في استكمال الدور التاريخي للجامعة في لم الشمل العربي وتوطين أواصر التعاون والتنسيق بين المنظمات العربية.

وجدد المطيري العهد على مواصلة مسيرة العطاء والإنجازات لمنظمة العمل العربية من خلال الالتزام برسالة المنظمة بدعم قضايا العمل والعمال في العالم العربي تقريب وجهات النظر بين أطراف العمل الثلاثة، مؤكدا أن المنظمة واجهت تحديات جسيمة وسعت لتطوير التشريعات وتعزيز القادرات التنافسية لأسواق العمل وتدريب الكوادر مقدمة نموذجا مشرفا في العمل العربي المشترك، لافتا إلى أن تقرير المنظمة في هذه الدورة يمثل خارطة طريق نحو التحول إلى اقتصاد مستدام.

وأكد المطيري أن غزة تتعرض لابشع الحروب وحرب إبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن عمال غزة يواجهون حملة إبادة ممنهجة والاحتلال ينتهج سياسة الأرض المحروقة في الأراضي الفلسطينية ويستهدف تحويل غزة لأرض خاوية لا تصلح للعيش عبر تهجير الشعب بشكل قسري.

وجدد المطيري موقف المنظمة الثابت في دعم القضية الفلسطينية والسعي لتحقيق العدالة لعمال وشعب فلسطين.

ووجه مدير عام المنظمة التهنئة للعمال بمناسبة قرب حلول عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو كل عام، مؤكدا أن العمال هم حجر الأساس في بناء الأوطان ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.