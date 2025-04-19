السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فايز المطيري: غزة تتعرض لأبشع حرب إبادة من الاحتلال الإسرائيلي

فايز المطيري المدير
فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، فيتو
ads

وجه فايز على المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية  الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ ٥١، مثمنا اهتمام الرئيس السيسي بقضايا العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدا أن القاهرة دائما مرتكز للعمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي،الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط و18 وزير عمل عربيًّا و440 مشاركًا من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعددِ من السفراء، والشخصيات البارزة في جمهورية مصر العربية.


كما ثمن الجهود الدؤوبة لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في استكمال الدور التاريخي للجامعة في لم الشمل العربي وتوطين أواصر التعاون والتنسيق بين المنظمات العربية.

وجدد المطيري العهد على مواصلة مسيرة العطاء والإنجازات لمنظمة العمل العربية من خلال الالتزام  برسالة المنظمة بدعم قضايا العمل والعمال في العالم العربي تقريب وجهات النظر بين أطراف العمل الثلاثة، مؤكدا أن المنظمة واجهت تحديات جسيمة وسعت لتطوير التشريعات وتعزيز القادرات التنافسية لأسواق العمل وتدريب الكوادر مقدمة نموذجا مشرفا في العمل العربي المشترك، لافتا إلى أن تقرير المنظمة في هذه الدورة يمثل خارطة طريق نحو التحول إلى اقتصاد مستدام.

وأكد المطيري أن غزة تتعرض لابشع الحروب وحرب إبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن عمال غزة يواجهون حملة إبادة ممنهجة والاحتلال ينتهج سياسة الأرض المحروقة في الأراضي الفلسطينية ويستهدف تحويل غزة لأرض خاوية لا تصلح للعيش عبر تهجير الشعب بشكل قسري.

وجدد المطيري موقف المنظمة الثابت في دعم القضية الفلسطينية والسعي  لتحقيق العدالة لعمال وشعب فلسطين.

ووجه مدير عام المنظمة التهنئة للعمال بمناسبة قرب حلول عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو كل عام، مؤكدا أن العمال هم حجر الأساس في بناء الأوطان ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامانة العامة لجامعة الدول العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل العربي المشترك منظمة العمل العربية فايز المطيري

مواد متعلقة

بـ نصف مليون جنيه شهريا، خطوات ورابط التقديم لوظائف وزارة العمل في البحرين

وزارة العمل تشارك في ملتقى “خطوة” لتوظيف ذوي الهمم

وزارة العمل: افتتاح مركز ريادة المرأة بالمنوفية خطوة رائدة لتحقيق التنمية المستدامة

وزارة العمل تغلق باب التقديم على وظيفة مدرس بإحدى الدول الخليجية
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: استشهاد كبير مرشدي قناة السويس، نوع جديد من السكري يرعب الشباب، كلاسيكو الأهلي وصن داونز، زلزال في البنتاجون

"مكافحة الإدمان" يوضح حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي يشمل كل فئات الشعب

بعد خفض الفائدة، سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت

هدوء نسبي في أسعار الذهب صباح اليوم السبت وعيار 18 وصل لهذا المستوى

استشهاد كبير مرشدي هيئة قناة السويس إثر سقوطه في غاطس القناة وأسامة ربيع ينعاه

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض لا يقل عن 10 جنيهات في 7 أصناف وارتفاع البلطي والبوري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو»، محمد سيد طنطاوي يوضح المقصود بالعداوة وأطرافها

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالفرج بعد الضيق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية