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ثقافة وفنون

الصفا الثانوية بنات يعاود الصدارة في شباك التذاكر ويحتل المركز الثاني

أبطال فيلم الصفا
أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات

 يعرض حاليا فيلم الصفا الثانوية بنات، في دور العرض السينمائي ضمن منافسات أفلام عيد الفطر لعام 2025.

 

إيرادات فيلم الصفا الثانوية بنات 

 وحقق فيلم “الصفا الثانوية بنات” إيرادات 296.029 جنيهًا في شباك التذاكر أمس الجمعة، واحتل المركز الثاني بعد فيلم  “سيكو سيكو”.

وكان المخرج عمرو صلاح كشف لـ “فيتو”، كواليس تقديمه فيلما سينمائيا جديدا ليندرج ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2025، وهو فيلم “الصفا الثانوية بنات” من بطولة علي ربيع، وبمشاركة “محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي، وهو من تأليف أمين جمال جمال ووليد أبو المجد”.

وقال مخرج الفيلم: تقديم القالب الكوميدي السينمائي صعب، وحاولنا تقديم فيلم كوميدى على درجة عالية من الصدق والأمانة الفنية، نظرا لأنى لا أميل لتقديم الأعمال الكوميدية الصرف وإنما أحاول فى أعمالى أن أقدم رسالة إلى جانب الضحك.

وتدور أحداث “الصفا الثانوية بنات” فى إطار اجتماعي كوميدي، ويظهر خلاله على ربيع بشخصية مدرس صعيدي في مدرسة بنات يمر بالعديد من الأزمات ولكنها في إطار كوميديا ويعيش قصة حب رفقة سارة الشامي.

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